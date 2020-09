Preocupada em sempre ofertar um ensino completo e de qualidade, a Faculdade Metropolitana de Anápolis (FAMA) vai inaugurar nesta quinta-feira (11) o Instituto Metropolitano de Medicina Veterinária (IVET).

O espaço, que poderá ser acessado pelo estacionamento do shopping da Jaiara, na região Norte da cidade, servirá para que professores e alunos de Veterinária deem continuidade com as atividades práticas da graduação.

O principal objetivo é formar profissionais dentro do padrão de excelência FAMA e também conforme as exigências do Ministério da Educação (MEC) e do mercado de trabalho.

Ao mesmo tempo, o ambiente também beneficiará toda a população anapolina, uma vez que serão oferecidos atendimentos clínicos particulares, mas com custos acessíveis.

Ao todo, o Instituto tem estrutura completa para realização de consultas, cirurgias eletivas, internações diurnas, medicações, fluidoterapia, vacinas, exames laboratoriais e exames de imagem.

A inauguração terá início às 10h e todos podem participar com horário marcado, para evitar aglomerações de pessoas.

Mais informações sobre o Instituto Metropolitano de Medicina Veterinária estão no Instagram da FAMA.