Uma cobra jiboia foi encontrada na residência em que a cantora Ivete Sangalo e o esposo Daniel Cady tem passado o isolamento da quarentena com os três filhos. O fato, que ocorreu no último final de semana, chamou atenção nas redes sociais.

A casa da artista fica na Praia do Forte, litoral norte da Bahia, e é bem arborizada.

O casal garante que a jiboia foi devolvida à natureza com segurança e que não houve nenhum transtorno, mas, antes da devolução, um vídeo foi publicado por Daniel – que ficou impressionado com a beleza do réptil.

“Mais uma linda visitante aqui em casa. Capturada e solta de volta para a mata”, legendou o nutricionista.

Em abril deste ano, Ivete já havia publicado um vídeo mostrando outra cobra que encontrou no jardim.

“Olha isso, gente, que linda! Tão indefesa a bichinha. Vá com Deus, minha filha”, afirmou.

Ainda no mesmo mês mais uma apareceu de surpresa no local.

“Minha irmã gêmea, vive atrás de mim!”, brincou a cantora.