Sebastião Mendes de Jesus, de 71 anos, é o motorista retirado pelo Corpo de Bombeiros do caminhão que tombou no km 413 da BR-153, entre os distritos de Interlândia (Anápolis) e Jaranápolis (Pirenópolis), no início da tarde desta segunda-feira (14).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou após uma arvore cair na pista.

O idoso havia ficado preso entre às ferragens e foi levado às pressas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Em nota ao Portal 6, a assessoria de imprensa da unidade informou que o quadro clínico da vítima é estável.

“Passará por procedimento cirúrgico na mão”, adiantou.

Interdição

Com o acidente, a pista foi interditada pela PRF nos dois sentidos da rodovia.

O Corpo de Bombeiros procedeu com o corte e retirada do tronco da árvore.

Segundo a PRF, o veículo já foi removido do local, mas carga ainda permanece sobre a pista.

Por enquanto, não há previsão de liberação do tráfego de veículos em nenhum sentido da via.

Recomendação

A PRF orienta os seguintes desvios aos que precisam passar pelo local.

Para quem está saindo de Anápolis, e quer acessar à região Norte do estado, o recomendável é pegar a BR-414.

A GO-080, com passagem por São Francisco de Goiás até o distrito de Planalmira (Abadiânia), é a rota alternativa para quem está no Norte goiano e precisa chegar a Anápolis.