Homossexual assumido, Douglas Rodrigues Carvalho é o nome do PSOL na disputa pela Prefeitura de Anápolis.

A candidatura foi oficializada em convenção no último domingo (13). Web Gabner, também do PSOL, será o vice.

Douglas tem 25 anos, o que o qualifica com o mais jovem da disputa entre os nomes até então colocados. Natural de Araguaína (TO) chegou a Anápolis junto com a mãe quando ainda era bebê.

É estudante universitário, ativista e militante dos direitos humanos. “Não só sonho, mas atuo todos os dia por almejar uma sociedade justa, fraterna e igualitária”, diz.

Ao Portal 6, falou que fará contraponto na disputa ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e aos candidatos que reivindicam o apoio dele. “Estaremos nas trincheiras de resistência desse governo”.

Como exemplo, citou a diminuição do auxílio emergencial para R$ 300. “É incompreensível um valor desse no meio de uma pandemia em que a cesta básica está mais cara e o arroz chegando a R$ 40”.

O PSOL também oficializou dois candidatos para disputar o cargo de vereador: Alexandre Teixeira Riguy e Adriana Teixeira Riguy. A sigla negocia o apoio do Unidade Popular (UP), partido criado no ano passado.