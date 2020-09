Policiais militares tiveram de se deslocar até o Centro de Anápolis, nesta terça-feira (15), para acabar com uma confusão no interior de um pet shop.

No endereço, o proprietário do espaço afirmou que discutiu com uma cliente, de 54 anos, por telefone e ela acabou indo ao local para tirar satisfações.

A mulher estava com a filha, uma adolescente de 16 anos, que não teria aceitado ver a mãe sendo ofendida e partido para cima do empresário, dando tapas no rosto dele.

Uma funcionária ainda teria tentado separar os dois, mas também acabou ficando com uma lesão no braço. A adolescente ainda alega que, durante a briga, levou um soco nas costas.

Única a não se envolver nas agressões físicas, a mãe da garota e cliente do petshop contou aos policiais que a briga começou por causa de uma vacina que o dono do local teria aplicado no cachorro dela.

Por ser menor de idade, a adolescente deverá responder por atos infracionais análogos aos crimes de violação de domicílio e vias de fato.

Já contra o proprietário do estabelecimento foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ameaça e injúria.