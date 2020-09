José de Lima foi oficializado como representante do Patriota na disputa eleitoral deste ano, que irá definir o responsável pela Prefeitura de Anápolis.

Essa é a quinta vez que o ex-deputado estadual concorre ao cargo de gestor do município.

Em entrevista ao Portal 6, ele afirmou que a tentativa parte do desejo de servir a comunidade e conseguir aplicar tudo aquilo que lhe foi negado quando atuava como vereador, ainda em 1988.

“Minha motivação vem do desejo de continuar servindo Anápolis, como venho fazendo há mais de 30 anos. Quando era vereador, entrava com ideias e requerimentos e não era atendido pelos gestores. Por isso, decidi me lançar no Executivo”, explicou.

Questionado pela reportagem sobre qual seria seu primeiro ato oficial como prefeito da cidade, José de Lima destacou que “limpar” o Centro Administrativo seria o primeiro passo para começar a possível gestão.

“A primeira coisa seria analisar as finanças da última administração e ver como estariam as dívidas, depois iria rever todos os casos de funcionários fantasmas e outras irregularidades das administrações passadas.”

“Creio que conseguiria fazer isso dentro de 40 dias, após o acerto da primeira folha de pagamento. E, a partir daí, começaria meus planos para a saúde, a educação e a infraestrutura de Anápolis”, acrescentou.

Na entrevista, o postulante do Patriota também destacou que seguirá a mesma campanha “limpa, transparente e sincera” de sempre.