Nesta sexta-feira (18), o boletim informativo da Secretaria Municipal da Saúde (Semusa) atualizou a situação epidemiológica de Anápolis e trouxe um dado alarmante.

Isso porque o município alcançou a marca de 270 mortes em decorrência da Covid-19.

Até ontem (17), o número total de vítimas era de 264. Entretanto, o informe da Semusa trouxe a confirmação de seis novos óbitos nas últimas 24h.

De acordo com o documento da pasta, eles são referentes a:

um homem, de 56 anos, que faleceu no dia 07 de setembro;

uma mulher, de 58 anos, que foi a óbito no dia 11;

um homem, de 42 anos, que faleceu no dia 13;

uma mulher, de 45 anos, que foi a óbito no dia 15;

uma mulher, de 66 anos, que faleceu na quarta-feira (16);

e um homem, de 75 anos, que foi a óbito ontem (17).

Apesar das diferentes datas de falecimento, todas as vítimas tiveram a confirmação positiva da doença divulgada apenas hoje.

Avanço da pandemia

O boletim também atualizou o número de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus nas últimas 24h.

De acordo com a Semusa, 129 moradores tiveram a presença do vírus confirmada.

São 73 pacientes do sexo feminino, com idades entre um e 84 anos, e 56 do sexo masculino, de seis meses a 77 anos.

Agora, passa a ser de 11.278 o número total de pessoas que se contaminaram desde o início da pandemia. Destes, 8.145 se recuperaram.

O restante ainda cumpre o período de quarentena domiciliar para evitar o contágio de novas pessoas ou se encontram internados em alguma das unidades de saúde disponíveis.