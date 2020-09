View this post on Instagram

Vinícius, da dupla João Bosco & Vinícius, testou positivo para COVID-19, na tarde desta sexta-feira, 18 de setembro. Ele que vinha se precavendo e fazendo testes de coronavírus sempre ao anteceder qualquer compromisso e com resultados negativos, sentiu os primeiros sintomas da doença na noite da última quinta-feira, 17 e já fez o exame. Sua esposa, Audrei também testou positivo. Ambos já estão isolados e tomando os devidos cuidados. “Eu e a Audrei contamos com as orações de todos vocês. Vamos ficar isolados de nossa família, principalmente de nossos filhos. Será muito difícil, mas sabemos que é por uma força maior! Logo estaremos todos juntos novamente, mas por enquanto vamos nos cuidar. Agradecemos o carinho de cada um. Grande abraço e fiquem em segurança!” disse o cantor. #EquipeJbev