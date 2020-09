O namoro de Zé Felipe, 22, com a influenciadora Virginia Fonseca vai de vento em popa. Tanto que o casal, que está junto há cerca de dois meses, já escolheu até a mansão em que vão morar juntos.

O cantor, que é filho de Leonardo com Poliana Rocha, disse que o casal vai morar no mesmo condomínio de luxo em Goiânia no qual os pais moram.

Virginia, que é influenciadora digital e já afirmou que os dois se casarão depois que passar a pandemia, fez questão de mostrar o imóvel em um vídeo publicado em seu canal no YouTube.

“O condomínio aqui é enorme, né, amor?”, diz ela no vídeo. “Gigante”, concorda o cantor. “Parece um cidade, juro, tem sei lá quantos lagos”, completa ela. “É bem legal.”

A mansão tem piscina, sauna, área para churrasco, sala de cinema e quatro quartos. No amplo jardim, eles dizem que de vez em quando aparecem animais como ema, onça e porco espinho.