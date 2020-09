Quem precisou sair de casa nesta segunda-feira (21), em Anápolis, foi surpreendido com o tempo mais ameno e nublado.

É que uma espécie de nevoeiro tomou conta de toda a cidade e fez com que o Sol desaparecesse.

Para explicar essa situação, o Portal 6 procurou o especialista Eduardo Argolo, que é professor na UniEVANGÉLICA, Mestre em Ciências Ambientais e doutorando em geoprocessamento com ênfase em climatologia.

À reportagem, ele explicou que há uma série de fatores que contribuem para que cidade esteja com a aparência de crepúsculo. Um dos principais são as queimadas.

“As queimadas contribuem sim. Sem elas já teria um pouco dessa névoa seca, por causa da poeira em suspensão, mas está queimando muito na área rural em volta da cidade”, explicou.

Além da poeira e o excesso de incêndios em vegetação que espalham muita fumaça, segundo Eduardo, a baixa umidade na atmosfera ainda ajuda para que a cidade fique “suja”.

A previsão, conforme o Climatempo, é que Anápolis continue registrando temperaturas altas, com máxima de 33º C ainda hoje. No entanto, pode chover todos os dias até a próxima quinta-feira (24).