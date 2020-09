Estatura mediana, negro e cabelos pretos. Essas são as características do homem encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (21), na Avenida Jamel Cecílio, no bairro JK Nova Capital, em Anápolis.

Populares acionaram a Polícia Militar assim que viram a vítima caída, na Praça Augusto Cesar Miranda de Alencar, do Planetário Digital, próximo a aparelhos de exercícios físicos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas já não havia mais como ajudar o homem e a equipe apenas constatou o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) também teve de ir ao local fazer o recolhimento do corpo, que externamente não apresentava marcas de violência.

Como estava sem nenhum documento, ele ainda não foi identificado. O caso foi registrado como morte natural e a Polícia Civil solicitou um laudo cadavérico para apurar a causa da morte.