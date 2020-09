A Sicredi Celeiro Centro Oeste, presente no Mato Grosso do Sul e em Goiás, terá sua próxima inauguração nesta terça-feira (22), com mais um escritório de negócios em Uruaçu-GO.

E no mês que vem chega à cidade de Anápolis a terceira agência, que será na Rua Kasser Bittar, Quadra 1. Lote 8, sem número, Vila Popular Munir Calixto.

Neste mês de setembro a cooperativa de crédito também comemorou seus 21 anos de atuação, no último dia 13. Em ritmo de expansão, até o fim deste ano, o Estado ganha quatro novos escritórios de negócios, uma prévia para viabilizar a implantação de novas agências.

Às margens da Rodovia Belém-Brasília (BR-153), e com mais de 36 mil habitantes, Uruaçu segue assim como o Sicredi: em amplo desenvolvimento.

“Aqui encontramos uma população muito acolhedora e mesmo antes da chegada do escritório de negócios já construímos laços. A parceria promete bons frutos, como já é de praxe sempre que o cooperativismo de crédito chega a uma comunidade”, ressalta o gerente do escritório de negócios de Uruaçu, Danilo Rosa.

Presença – a partir da primeira agência na cidade de São Gabriel do Oeste/MS, a Sicredi Celeiro Centro Oeste atua hoje com 15 agências e 6 escritórios de negócios.

No Mato Grosso do Sul, destaque para os municípios Coxim, Sonora, Chapadão do Sul, Cassilândia, Costa Rica, Paraíso das Águas, Paranaíba, Rio Verde de Mato Grosso e Aparecida do Taboado. Em Goiás, a presença de desenvolvimento pode ser conferida em Mineiros, Itaberaí, Inhumas, Uruaçu, Chapadão do Céu e Porangatu.

“Além destas, Anápolis irá receber mais uma agência no mês de outubro. Já os municípios de Goianésia, Ceres, e São Miguel do Araguaia receberão escritórios de negócios até o fim do ano”, anuncia o presidente da Sicredi Celeiro Centro Oeste, Jaime Antonio Rohr.

No total a Sicredi Celeiro Centro Oeste conta com mais de 43 mil associados que celebram juntos a trajetória trilhada até aqui.

“Além de apoio total ao associado e as 20 comunidades onde atuamos, nossa cooperativa encerrou o exercício de 2019 com um resultado bruto superior a 34 milhões de reais, representando um crescimento de 6% em relação ao ano anterior, representando mais de R$ 13,2 milhões de sobras”, afirma o presidente.

A missão da cooperativa sempre foi lidar com as pessoas de forma mais humana.

“Temos um compromisso com a vida financeira dos associados e com as regiões onde atuamos. Todas as nossas atividades são embasadas no respeito, na ajuda mútua e o objetivo de proporcionar crescimento da qualidade de vida a todos os associados”, reflete o Jaime Antonio Rohr.