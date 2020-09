De São Paulo, SP – O advogado Nelson Willians, que representa Rose Miriam, confirmou a existência de um novo documento que, segundo ele, é uma “prova definitiva” da união estável entre Gugu Liberato e a médica.

Rose briga na Justiça para que a sua relação com o apresentador seja reconhecida e, assim, possa ter direito à herança dele, que foi partilhada apenas entre os filhos e sobrinhos do artista.

A informação sobre a novidade no processo foi divulgada pelo jornalista Erlan Bastos, do Balanço Geral Ceará (Record). Segundo ele, o documento é de 2016, e foi feito quando Gugu transferiu uma quantia de cerca de US$ 550 mil (cerca de R$ 3 milhões) para a conta pessoal de Rose com o objetivo que ela investisse no time de futebol Orlando City.

Para comprovar que não se tratava de uma fraude, Gugu, de acordo com a reportagem, fez então uma declaração afirmando que eles eram um casal e, portanto, toda a família tinha direito ao Green Card para permanecer nos Estados Unidos.

“O documento é uma prova definitiva do que há muito estamos discorrendo que, se entre 2010 e 2011 o casal enfrentou uma crise conjugal, logo em seguida se reconciliou e deu continuidade a união, permanecendo a família unida até a trágica morte de Gugu”, disse Willians, em nota.

O advogado se refere a um testamento assinado em 2011, em que Gugu excluiu Rose do usufruto e da administração dos bens deixados aos filhos. Rose diz que, na época, os dois passavam por “uma crise na união” e que depois disso, reataram.

“Na declaração [de 2016], assinada perante as autoridades americanas, o apresentador afirma expressamente ter uma companheira de muitos anos, neste caso Rose Miriam, que também é mãe de seus três filhos, tornando nulo qualquer outro documento que tenha sido assinado no referido período (2010/2011)”, complementa.

O advogado pondera, porém, que o processo corre em segredo de justiça e “causa perplexidade o fato de esta informação ser divulgada nos meios de comunicação”.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da família de Gugu disse que não iria se pronunciar sobre o assunto e que estranha o fato de Willians falar sobre o caso, que tramita em sigilo.

Metade dos bens do apresentador foram transmitidos obrigatoriamente a João, Sofia e Marina, filhos de Gugu e Rose. Já a segunda metade, o apresentador dividiu, deixando 75% para os três e 25% para cinco sobrinhos.

A disputa judicial deu origem a uma série de desavenças entre Rose e a família de Gugu. A mãe do apresentador, Maria do Céu, chegou a dizer que os Rose e Gugu nunca tiveram nada, mas que o apresentador dava a Rose tudo que ela queria. Ela também chegou a dizer que Rose estava destruindo a família com a disputa.