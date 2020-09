A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgou, no início da tarde desta terça-feira (22), a mais nova atualização do boletim informativo, responsável pelo monitoramento do avanço da pandemia do novo coronavírus em Anápolis.

No documento, foram confirmadas as mortes de mais três pacientes do município em decorrência da Covid-19.

São duas mulheres e um homem. Todos são idosos, de 85, 79 e 90 anos, respectivamente.

Apesar de divulgados hoje (22), nenhum dos óbitos aconteceu na mesma data, sendo os mais recentes ocorridos ontem (21).

O da mulher, de 85 anos, aconteceu ainda no domingo (20).

Com isso, passa a ser de 279 o número total de moradores de Anápolis que tiveram as vidas tomadas pela doença.

Casos confirmados

A atualização dos novos pacientes infectados segue na base dos três dígitos.

Desta vez, um total de 105 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus nas últimas 24h.

De acordo com o informe da Semusa, 57 são do sexo feminino, com idades entre dois e 90 anos, e 48 são do sexo masculino, de sete a 87 anos.

Ao todo, a pasta já registrou 11.684 contaminados desde o início da pandemia.

Deste montante, 73% cumpriram os procedimentos de saúde e se recuperaram.

O restante ainda mantém isolamento domiciliar ou se encontram internados para tratar das complicações da Covid-19.