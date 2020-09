De São Paulo, SP – A cantora e ex-BBB Flayslane, 25, usou as redes sociais nesta noite de terça-feira (22) para recriminar uma fã que repercutiu no Twitter após um comentário racista ao se referir à Thelminha, campeã da 20º edição do Big Brother Brasil.

No Twitter, Flay logo se posicionou e respondeu à admiradora que chamou Thelma de “mucama da casa grande”, se referindo ao período de escravidão no Brasil. “Não é possível que você esteja usando minha foto no icon e fazendo um comentário de BOSTA desses”, escreveu. (sic)

Flay continuou dizendo que a fã não a representava e afirmou que também é preta. “Tem tudo que mais odeio no seu comentário, e só pra te lembrar EU SOU TÃO PRETA QUANTO ELA, NOJO e DECEPÇÃO.” (sic).

Flay não parou por aí. A ex-BBB ainda reforçou em outro tuíte que era contra a qualquer tipo de racismo, já que afinal de contas também é preta. “Só pro caso de restar dúvidas em alguém ou alguém fingir demência ainda.. Eu não sou morena, eu não sou índia, eu não sou mulata, eu sou PRETA!”.

Os internautas elogiaram a atitude da cantora e responderam com mensagens positivas. “Eu achei muito bom esse seu posicionamento, mesmo eu não gostando de você é muito bom ver isso.”

Em recente entrevista ao F5, Flay disse que já sofreu muitos preconceitos por ser nordestina. Segundo ela, é preciso se blindar dos comentários negativos, coisa da qual ainda está aprendendo.

“A galera é maldosa. Se eu for parar para processar o que a galera fala, comentários xenofóbicos, é muita coisa ruim… prefiro focar nos meus trabalhos”, contou.