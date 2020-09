Um homem de Bom Jesus de Goiás, a 240 km de Anápolis, receberá da Celg Distribuição S/A a quantia de R$50 mil após ter sido gravemente ferido durante uma descarga elétrica.

Na decisão, o juiz que condenou a companhia lembra o que aconteceu. O motorista de caminhão Gilberto Batista Bento foi eletrocutado quando desceu do veículo que ficou engastado na fiação caída de um poste.

Além da amputação de dois dedos do pé direito e um do esquerdo, o homem sofreu com queimaduras de 3º grau no braço esquerdo.

O juiz Guilherme Sarri Carreira condenou a empresa por danos morais – com valor de R$ 30 mil e, materiais, R$ 20 mil.

Além deste valor, o motorista receberá R$ 978,03 a título de dano emergente, e mais R$ 7.920,00 a título de lucros cessantes.