Policiais da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) flagraram, na madrugada desta sexta-feira (25), cinco estudantes de medicina bêbados em um carro, no bairro Jundiaí, região nobre e Central de Anápolis.

De acordo com o delegado Manoel Vanderic, titular da DICT e responsável pela operação Direção Consciente, os rapazes saíram da Praça Bom Emanuel e foram parados na Avenida Brasil Norte.

O teste do bafômetro do motorista acusou que ele tinha 0,74 mg/l de álcool no organismo. Como esse teor ultrapassou o dobro do limite criminal, o jovem recebeu a voz de prisão.

Chamou atenção da equipe, segundo o delegado, o fato de que os cinco estudantes, que têm entre 22 a 25 anos de idade, estarem com pressa para sair da abordagem pois precisavam ir para um hospital filantrópico da cidade.

“A prisão foi feita às 04h30. Eles são do último ano, vieram de outra cidade para estudar aqui em Anápolis e todos iriam entrar no internato às 05h para atender pacientes. Portanto, iriam embriagados”, afirmou Vanderic.

O condutor, por ser réu primário, teve direito a uma fiança de três salários e responderá pelo processo em liberdade.

Em tempo

Os policiais da DICT encontraram um total de 14 pessoas dirigindo sob efeito de álcool durante a madrugada. Dessas, além do estudante, três estavam mais bêbadas do que a Lei tolera e foram presas.