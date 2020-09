Seja para morar ou investir, o sonho de muita gente é conquistar um imóvel para chamar de seu. Esse investimento, no entanto, tem de ser muito pensado, para garantir que o local terá segurança, opções de lazer e, principalmente, conforto.

Preenchendo todos esses requisitos, a EMISA Incorporadora está lançando as vendas do Residencial Encanto, que realmente encanta a todos que o conhecem. Os apartamentos são de dois quartos sendo uma suíte, com opções de 51 e 57m².

Entre os diferenciais, o Residencial Encanto possui elevadores que proporcionam maior comodidade para o morador, apartamentos com escaninho no mesmo pavimento e opção de uma segunda vaga na garagem. Um espaço extra para o morador que não abre mão de conforto.

Além disso, os apartamentos possuem ponto de tomada USB nas suítes, piso porcelanato, janelas em alumínio com venezianas e preparação para ar condicionado nos quartos e na sala.

1 de 7 - + 1. Sala e Cozinha - Apartamento Decorado. (Foto: Ilustração) 2. Sala - Apartamento Decorado. (Foto: Ilustração) 3. Praça Privativa, (Foto: Ilustração) 4. 4 Quiosques com Churrasqueiras. (Foto: Ilustração) 5. Piscina Adulto e Infantil. (Foto: Ilustração) 6. Imagem Aérea. (Foto: Ilustração) 7. Fachada. (Foto: Ilustração)

Lazer

Para garantir momentos de alegria com a família, o Residencial Encanto conta com uma praça privativa com paisagismo especial, área de descanso com redários e espaço de convivência para curtir os finais de tarde.

Para as crianças e amantes de jogos e esportes, o lançamento da EMISA não deixa a desejar.

O empreendimento tem brinquedoteca, playground, salão de jogos, piscina adulto e infantil, quadra poliesportiva e bicicletário. E não acabou. Ao todo, o Residencial Encanto soma mais quatros quiosques com churrasqueiras para garantir aquele churrasco com a família e amigos.

Localização

Um dos grandes benefícios de adquirir um apartamento no Residencial Encanto é a localização. A área está ao lado do bairro de Lourdes, que é uma região consolidada e que tem nas proximidades escolas, supermercados, igrejas, panificadoras, academias, entre outros.

Investimento

O maior objetivo da EMISA Incorporadora é oferecer para população anapolina uma opção de moradia completa, sem deixar nada a desejar e tudo isso com preços que cabem no bolso do cliente. Para que esse sonho se torne realidade ainda este ano, a Incorporadora preparou um super desconto de lançamento.

Adquirindo uma unidade do apartamento o cliente ganha R$ 5 mil de desconto. Tudo isso com parcelas acessíveis a partir de R$ 599* mensais.

Ficou interessado em conhecer o empreendimento que encantou Anápolis? Entre em contato através dos telefones:

(62) 9 9981-7433 / (62) 3142-0280

Ou acesse o site: emisaencanto.com.br