Uma jornalista estadunidense mobilizou milhares de pessoas após um relato pessoal nas redes sociais. Em uma semana, já foram mais de 200 mil compartilhamentos e incontáveis comentários de solidariedade.

Isso porque Eden Strong, mãe de um garotinho de apenas dois anos, viveu um susto com a criança.

Ela conta que ele, mexendo em alguns brinquedos antigos, acabou apertando um de borracha, geralmente usado para distrair bebês no banho.

Ao apertar o brinquedo, ele esgichou um jato de água velha e mofada diretamente no rosto do menino.

A mãe, ao notar a cor avermelhada nos olhos do filho, o levou imediatamente em um médico. No hospital, ele foi diagnosticado com conjuntivite e recebeu medicação.

Horas depois, já em casa, a mulher colocou a criança para descansar no quarto e ao retornar para checar como estava ficou apavorada com o que viu.

“Encontrei ele no berço com o olho com o dobro do tamanho de quando deitou e a vermelhidão espalhando-se pelo rosto”, lembra.

Muito assustada, ela retornou com o garotinho ao hospital, mas dessa vez, melhor examinado, os médicos afirmaram que ele estaria com uma bactéria chamada ‘celulite’ nos olhos.

A gravidade do problema era tanta, que foi preciso aplicar antibióticos na veia da menino para impedir que ele perdesse a visão.

Como acontece

A celulite orbital é uma inflamação na região dos olhos provocada por bactéria. Geralmente, acontece depois de uma pancada ou inflamação no local, como uma sinusite.

No caso do filho da jornalista, a bactéria estava no brinquedo mofado e acabou indo para o olho da criança.

“Eles me avisaram que ele poderia perder a visão do pior olho, mas no final, graças ao Senhor, seus olhos sararam”, desabafa.