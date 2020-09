O velho ditado popular de que “galinha ciscadeira acha cobra” se tornou realidade no final da manhã desta terça-feira (29) em Anápolis.

Isso porque uma serpente, da espécie jiboia, apareceu em uma residência do bairro Itamaraty, localizado na região Norte da cidade, e invadiu o galinheiro da casa.

A aparição do predador surpreendeu não só as galinhas, que começaram um alvoroço, mas também o dono do imóvel, que imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros.

A corporação se deslocou rapidamente e conseguiu resgatar o réptil.

Não se sabe ao certo se alguma ‘vítima’ foi feita pelo temido animal, mas existem registros nas redes sociais mostrando mobilizações por parte das galinhas para enfrentar invasões de cobras, especialmente quando os pintinhos estão em risco.

Motivo esse que deu origem à outro ditado, um que diz “quintal que tem galinha, cobra não se cria”.