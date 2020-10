Boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta segunda-feira (05) mostra que Anápolis se aproxima de 13 mil casos confirmados de Covid-19.

Nas últimas 24h a pasta recebeu o diagnóstico de 72 casos, sendo 44 do sexo feminino, com idade entre 13 e 81 anos, e 38 do sexo masculino de um a 75 anos.

Com acréscimo, há exatos 12.953 registros no acumulado desde o início da pandemia. A Semusa diz que 10.627 pacientes já se recuperaram da doença e estão curados.

Ainda no boletim, a pasta confirmou mais dois óbitos: de um idoso, de 87 anos, que faleceu no dia 03, e de uma idosa, de 77, que perdeu a vida nesta segunda-feira (05).

Em Anápolis, já foram notificadas 322 mortes por complicações causadas pela Covid-19. Os demais pacientes seguem em isolamento domiciliar ou internados.