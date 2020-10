Gusttavo Lima confirmou que não está mais junto com Andressa Suita. “Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente”, disse em entrevista ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles.

A separação caiu como uma bomba no mundo das celebridades e pegou a todos de surpresa nesta sexta-feira (09). Diversas especulações a respeito de traição surgiram.

O cantor afirma que não houve nem por parte dele nem por parte dela. “Nossa relação sempre foi muito tranquila, mas, infelizmente, foi melhor dessa forma”, esclareceu.

Gusttavo e Andressa têm dois filhos: Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois. Segundo o cantor, esse será o foco daqui para frente.

“Amizade prevalece acima de tudo”, classificou. O casamento durou cinco anos.