No décimo quarto de campanha pela Prefeitura de Anápolis, e o segundo dia da propaganda eleitoral no rádio e TV, os candidatos insensificam a campanha de rua neste sábado (10).

No entanto, muitos deles não divulgaram agenda com os atos durante o dia. A maioria deles, com exceção de Douglas Carvalho (PSOL), são os que pontuam acima da margem de erro nas últimas pesquisas.

Foi o caso dos candidatos do PT, PP, PSD e PSDB. A seguir o detalhamento de cada uma das candidaturas.

Antônio Gomide – PT

Agenda não divulgada

Delegado Federal Humberto – PSD

Agenda não divulgada

Douglas – PSOL

Agenda não divulgada

João Gomes – PSDB

Agenda não divulgada

José de Lima – Patriota

Agenda não divulgada

Josmar da Moura Gás – PRTB

Manhã: Reunião com membros do partido

Tarde: Visitas a empresários

Noite: Gravação de propaganda eleitoral (rádio e TV)

Márcio – MDB

Manhã: Sabatina na Rádio Manchester

Tarde: Reunião com apoiadores às 14h e caminhada nos bairros às 18h

Noite: Visita a lideranças às 19h

Roberto Naves – PP

Agenda não divulgada

Valeriano – PSL

Manhã: Visita em feiras às 06h e caminhada na Avenida Fernando Costa às 08h30

Tarde: Gravação às 14h e caminhada em Souzânia às 16h

Noite: sem compromissos divulgados