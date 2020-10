O sábado (10) foi de muita tristeza para uma família do Jardim Goiano, bairro da região Oeste de Anápolis.

Maria Modesto, de 79 anos, morava sozinha e os filhos a encontraram caída no quarto com um ferimento aberto na cabeça e muito sangramento no chão.

Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pôde apenas confirmar o óbito e requereu a presença do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) no local.

Em conversa com a reportagem do Portal 6, o delegado Cleiton Lobo informou que a ocorrência foi registrada como morte acidental.

“Ela era cardíaca, pode ter infartado e sofrido uma queda da própria altura”, explicou.

“Não havia sinal de arrombamento na casa”, ponderou, para descartar um possível homicídio.