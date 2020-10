O jogador de basquete israelense Ofek Malka, 24, ex-namorado de Luana Piovani, 44, convidou a atriz para visitá-lo em Israel, em um comentário nas redes sociais.

Ela, no entanto, o deixou no vácuo, enquanto alguns fãs ainda rejeitaram a proposta por ela: “A distância é a mesma, querido”, disse uma internauta.

A atriz anunciou o fim do namoro em julho, após o casal ficar seis meses sem se ver em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

“Eu cheia de B.O. aqui, tive que eliminar tudo que estava aumentando minha ansiedade e angústia”, afirmou ela na ocasião, recordando que vive em Portugal e ele em Israel.

Mesmo com o fim do romance, Luana falou recentemente que os dois continuam a se falar todos os dias. Nesta terça, foi pelas redes sociais que ele fez o convite: “Linda! Você pode voar até Israel com essas lindas asas?”, questionou ele, que ficou sem resposta da atriz.

Fãs de Luana não acharam a proposta muito romântica: “Por que você não voa até Portugal? Ela que tem que ir atrás de você?”, questionou uma internauta. “Você teve a sua chance”, afirmou outra. Mas também houve comentário de quem gostaria de ver os dois juntos: “Tão lindos juntos. Ele é louco por você, mulher”, disse uma fã.

A atriz foi vista com o jogador, que é 20 anos mais novo que ela, pela primeira vez em julho de 2019, quatro meses após o anúncio do fim do seu casamento com o surfista Pedro Scooby.

Apesar dos inúmeros desentendimentos com o ex-marido, ao que tudo indica, Piovani e o surfista, pai de seus filhos, Dom, 8, e dos gêmeos Bem e Liz, 4, finalmente estão mantendo uma relação amistosa.