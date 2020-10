O cantor Gusttavo Lima, 31, apagou de seu Instagram o vídeo em que falava os motivos de sua separação de Andressa Suita, 32. Na sequência, no domingo (18), o sertanejo publicou uma foto em preto e branco, em que aparece de braços abertos.

Na legenda, ele não escreveu nada, colocou apenas um emoji de oração. Nos comentários, muitas pessoas pedem para ele reatar o relacionamento com a modelo e a influenciadora. “Volta para sua família”, escreveu uma fã. Na imagem publicada, os internautas perceberam que ele está de aliança. A foto, porém, é antiga, e já tinha sido publicada pelo músico em janeiro de 2018.

Gusttavo e Andressa estavam juntos há oito anos e eram casados desde 2015. Eles têm dois filhos e pegaram todos de surpresa quando anunciaram o término, já que declarações de amor eram, até pouquíssimo tempo, frequentes nas redes sociais e lives do sertanejo.

No vídeo que apagou, o cantor dizia que não estava feliz e que tentou de tudo para manter o casamento. “Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento, mas pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos”, afirmava.

Gusttavo Lima vinha sendo bastante criticado nas redes sociais após Suita dizer que foi acordada de madrugada por ele com a comunicação sobre o fim da relação.”Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento”, contou ela.

Na noite de sábado (17), o sertanejo fez seu primeiro show virtual desde o anúncio da separação. Durante toda a performance, foram vários os comentários que diziam que a live estava “triste” ou que o sertanejo parecia “travado” e “borocoxô”. Também choveram internautas afirmando sentir saudade de Andressa e pedindo para que o antigo casal reatasse.

“Faltou a sintonia e energia da Andressa”, “sou fã da Andressa” e “Gusttavo, você canta, mas Andressa encanta o seu show” foram apenas algumas das frases publicadas durante a transmissão.

Para a surpresa de quem assistia, no repertório estava “Investe em Mim”, música que tradicionalmente o antigo casal cantava em dueto nas lives.

Diferentemente de apresentações anteriores, Gusttavo preferiu não beber dessa vez e permaneceu sóbrio enquanto entoava seus hits. Foram poucas as interações com o público e a conversa entre uma música e outra se limitou a conteúdos promocionais dos patrocinadores do show.

Quando o fim do casamento foi anunciado, no último dia 9, internautas chegaram a especular que a separação seria uma jogada de marketing para divulgar a nova música do sertanejo, “Café e Amor”, que fala sobre separação e teve o clipe lançado no mesmo dia. A assessoria do sertanejo negou.

Trecho da música diz: “Melhor terminar, cada um por si. Um ponto final, às vezes, é o começo e não o fim. Melhor terminar, não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não serve frio”.