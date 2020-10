A noite desta segunda-feira (20) foi de correria para uma jovem, de 21 anos, que teve de procurar a Central de Flagrantes de Anápolis para denunciar que a filha, de apenas um ano e oito meses, pode ter sido abusada sexualmente.

Ela contou que é separada do pai da garotinha e a cada 15 dias a deixa na casa da avó paterna, junto do genitor, para passar o final de semana.

Quando buscou a filha na noite do domingo (18), a menor já estava pronta para descansar. No dia seguinte, porém, começou a chorar muito na hora do banho.

A mãe e a avó materna fizeram uma inspeção rápida pelo corpinho dela para entender de onde vinha tanta dor e perceberam que havia uma fissura nas partes íntimas.

A garotinha foi levada ao hospital e uma pediatra constatou que não houve penetração, mas explicou que a bebê poderia sim ter sido vítima, uma vez que existem outras formas de violação sexual.

O Conselho Tutelar foi acionado para ir até a unidade hospitalar e ficará responsável por acompanhar a menor na realização de um exame de prática sexual delituosa.

Como a casa da avó é frequentada por vários amigos e família, a mãe não sabe dizer quem poderia ter feito qualquer maldade com a criança.

O caso, registrado como estupro de vulnerável, deverá ser encaminhado e investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).