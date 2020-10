A rede de supermercados Bretas está com uma nova oportunidade em aberto para contratar um encarregado operacional – padaria para trabalhar em Anápolis.

Localizado no bairro Cidade Jardim, perto do Terminal Rodoviário, o contratado pelo estabelecimento deverá cumprir uma série de requisitos. São eles:

Ensino médio completo ou superior em andamento;

vivência no segmento de varejo – supermercado;

experiência com gestão de pessoas;

conhecimento nos processos de perecíveis;

habilidade em informática (pacote office);

orientação para resultados e tino comercial.

O selecionado também deverá receber uma série de benefícios, como assistência médica e odontológica, café da manhã, desconto em produtos, refeitório, seguro de vida, vale-transporte e participação nos lucros e resultados.

Os interessados devem acessar o site para cadastrar o currículo.

Em tempo

Além do Bretas, a Blau Farmacêutica também está com uma vaga aberta para contratar um Auxiliar Administrativo de Produção I.

A empresa não divulgou os requisitos para vaga, mas informou algumas das responsabilidades que serão exigidas na função.

Dentre elas estão ser responsável pela documentação e registros da área, preencher os registros da qualidade, arquivar e manter organizados os registros da qualidade em uso e demais formulários informativos e organizar a fabricação do lote de produto em processo.

O novo funcionário deverá receber, além do salário, assistência médica, café da manhã, refeitório e vale-transporte.

Interessados também devem acessar o site para observar todas as outras responsabilidades do cargo e, então, enviar os dados do currículo.