O tenente coronel Ricardo Silveira Duarte, comandante do 3º Batalhão de Bombeiros de Anápolis, explicou, em entrevista ao jornalista da Record TV , Leonardo Gonçalves, toda a mobilização que está sendo feita para atender o grave incêndio.

Segundo o oficial, a força-tarefa montada para conter as chamas do galpão da Eldorado Atacadista conta com mais de 40 militares.

O Portal 6 já havia adiantado que equipes de Goiânia poderiam ter sido convocadas para reforçar a operação. A informação também foi confirmada pelo comandante.

Duas equipes vieram da capital, totalizando 10 agentes ao todo, que se juntaram aos mais de 30 bombeiros anapolinos que já tentavam apagar o fogo e estabilizar o incêndio.

As chamas tomaram proporções tão grandes que foi necessário a utilização de seis caminhões da corporação e mais duas carretas de água, deslocadas para dar suporte.

Vídeo gravado por populares mostra que as consequências da ocorrência são graves e deixam marcas em grande parte dos céus de Anápolis. Confira:

Mais informações a qualquer momento.