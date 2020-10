A última terça-feira (20) foi de muitas surpresas para uma jovem paulista de 19 anos, que precisou correr para o hospital com muita dor abdominal, acreditando estar com um mioma no útero.

Lá, Nathaly Lopes foi socorrida com emergência e acabou descobrindo que iria a ganhar um bebê que estaria esperando há 39 semanas, sem ao menos suspeitar. Além da gravidez surpresa, ela foi avisada que a criança estaria sem batimentos cardíacos e que as chances de sobrevivência não eram altas.

Com muito esforço dos profissionais, ela foi operada de imediato e salva juntamente da garotinha que recebeu nome de Elise.

Nathaly, em entrevista ao G1, contou sobre como não desconfiou nem um minuto que estaria grávida, durante os nove meses.

“Os médicos falavam que se eu estava sem menstruação desde fevereiro, minha barriga deveria estar enorme. Minha barriga basicamente não cresceu. Eu não engordei nada, não dava para desconfiar que fosse uma gravidez usando 38 e 40 de vestimenta”, afirmou.

Ela conta que desde fevereiro notou a ausência da menstruação e que, no mesmo mês, procurou um ginecologista e durante o exame, sentiu muita dor, sendo assim, diagnosticada com um possível mioma.

Foi recomendado que fosse feito um ultrassom, mas a nova mamãe afirma que em todas as vezes que tentou fazer o exame, a máquina estava quebrada “Pra minha ‘sorte'”, completa.

Ao decorrer da gravidez silenciosa, ela diz ter sentindo muitas dores, e que até recorreu a um convênio para poder passar por uma consulta com um especialista. A consulta estava marcada para esta quarta-feira (21), mas nem foi preciso, a bebê Elise comprovou todas as dúvidas.

Por fim, ela conta agradecida que tudo foi um “presente dos céus”, pois em novembro completa um ano que Nathaly perdeu a mãe por conta do câncer, e agora, recebendo essa novidade, está muito feliz. “Foi uma surpresa e nem é meu aniversário”, finaliza.