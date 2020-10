Jaqueson Bento Peixoto, de 31 anos, morreu no final da noite desta quarta-feira (21) após confrontar policias da Força Tática Municipal, no Residencial das Flores, bairro localizado no extremo da região Nordeste de Anápolis.

Ao Portal 6, o comandante da Força Tática, Capitão Lago, contou que a ocorrência teve início depois que a equipe abordou um veículo e o ocupante tentou fugir, dispensando na rua uma mochila com cinco peças de maconha.

Quando o veículo foi alcançado, no Conjunto Filostro Machado, o suspeito recebeu voz de prisão e contou que tinha acabado de adquirir os entorpecentes em uma residência.

“Ao realizar o adentramento no endereço indicado, a equipe foi recebida com disparos de arma de fogo, sendo revidada a injusta agressão”, explicou o capitão.

Jaqueson chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), mas morreu logo depois.

“O indivíduo morto já possuía várias passagens pela polícia e era integrante de uma associação criminosa presente no estado de Goiás”, afirmou o comandante.