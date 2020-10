O Corpo de Bombeiros ainda não tem previsão de quando conseguirá extinguir completamente as chamas que se alastraram por todo o galpão da Eldorado Atacadista, localizado no bairro São João, região Sudeste de Anápolis, no início da tarde de quinta-feira (22).

Comandante do 3º Batalhão de Bombeiro Militar, o tenente-coronel Ricardo Duarte contou ao Portal 6 que, após quase 24h de trabalho incessante, o fogo da superfície já foi contido, mas ainda há no local muitos materiais queimando.

“Passamos a noite combatendo o incêndio. Agora, a equipe precisa revirar todo o material para ir apagando as chamas em profundidade. Não sabemos quando vai terminar”, explicou.

Apesar de já não oferecer mais riscos às edificações vizinhas, todo o trabalho dos militares está sendo feito com muita cautela, uma vez que as paredes de todo o galpão estão comprometidas.

Segundo o tenente-coronel, uma grande aliada da corporação foi a chuva, que ajudou a reduzir os focos de incêndio nos locais em que o telhado cedeu.

1 de 3 - + 1. (Foto: Divulgação) 4 2 2. (Foto: Divulgação) 3 3. (Foto: Divulgação) 2 1

Força-tarefa

Na fase inicial do incêndio no galpão foi necessário mobilizar cerca de 54 bombeiros para iniciarem o combate às chamas, protegerem a população ao redor e evitar que outros imóveis fossem atingidos.

Ao longo do dia, as equipes utilizaram cerca de 120 mil litros de água. Já na madrugada, foi necessário o uso de cerca de outros 50 mil litros.

Até o momento da publicação desta reportagem, permaneciam no local três viaturas de combate a incêndio, um caminhão tanque e três caminhões pipa.