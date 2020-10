Kallebe Souza, mais conhecido como criador do bordão “Bidogin finin, cabelin na régua”, foi achado morto na manhã desta desta sexta-feira (23).

Ele, que tem apenas 12 anos de idade, estava desaparecido desde o final da tarde de quinta-feira (22).

A última aparição havia sido com um amigo no rio Uraraí, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, que também veio a falecer.

O rapaz que o acompanhava não foi identificado até o momento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa das mortes foi o afogamento.

Meme

O garoto ganhou notoriedade após gravar um vídeo em que aparece cantando. Na ocasião, ele solta a frase que viria a ser o bordão que o deixou famoso.