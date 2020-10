Alguns motoristas de Anápolis estão tendo um início de sexta-feira (23) bem frustrado e cansativo.

Isso porque um caminhão estragou, por volta de 13h30, na altura do trevo da Havan, local que é sempre muito movimentado por ligar diversas vias e setores importantes da cidade.

A pane do veículo de grande porte isolou parte da pista, causando um grande engarrafamento na região.

O Portal 6 apurou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está ciente da situação e que a Triunfo Concebra foi acionada para averiguar a gravidade do caso.

A depender da complicação, a PRF também poderá comparecer na cena para auxiliar no processo de retomada do fluxo da via, que permanece parado até então.

Atualizado às 15h30: Em contato com a PRF, a reportagem apurou que o veículo já foi retirado do local e que o trânsito já flui normalmente.