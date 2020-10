Repercute fortemente nas redes sociais um vídeo em que um motoboy, após ser intimidado, bate simultaneamente em dois homens, em Ouro Branco, Minas Gerais.

O caso aconteceu no último dia 12 de outubro e acabou se tornando caso de polícia. Isso porque um dos homens que apanhou, conhecido na região como Jackie Chan, provocou uma verdadeira confusão.

Consta no boletim de ocorrência que ele estaria ameaçando todas as pessoas na lanchonete com uma arma de fogo.

A discussão com o motoboy teria sido provocada porque Jackie Chan, já muito alterado, pediu para que o trabalhador se afastasse da namorada dele.

Viraliza nas redes sociais as imagens de motoboy que bate em dois homens após ser intimidado. pic.twitter.com/NIykzEcdoi — Portal 6 (@portal6anapolis) October 24, 2020

O profissional, porém, afirmou aos policiais que é casado e não sabe com quem o homem se relaciona, pois não o conhece.

Ainda perto da lanchonete, Jackie Chan atirou contra uma mulher, mas ela não foi atingida. Depois da luta, ainda entrou em um Volkswagen Gol e efetuou quatro disparos em um Polo que estava estacionado na rua.

Os militares tiveram de iniciar uma perseguição para detê-lo. O homem trafegou pela contramão, tentou atropelar um dos agentes e, quando parou, ameaçou agredir a equipe.

Encaminhado à delegacia, Jackie Chan ainda quebrou uma parede de madeira no chute e confessou ter jogado a arma de fogo pela janela do carro enquanto fugia.

Ele foi autuado por suspeita de embriaguez ao volante e tentativa de homicídio e encaminhado ao presídio do município.