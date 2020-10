Equipes do Corpo de Bombeiros permanecem trabalhando para acabar com o incêndio no galpão da Eldorado Atacadista, no bairro São João, região Sudeste de Anápolis, que teve início na tarde de quinta-feira (22).

Durante à noite, os profissionais foram surpreendidos com novas chamas, que surgiram em locais de difícil acesso do espaço e, por isso, foram acionados reforços de Goiânia e Brasília.

“A gente conseguiu na madrugada combater esses novos focos de incêndio e continuamos aqui para tentar acessar os locais de difícil acesso. Ainda tem muito material combustível queimando”, explicou o tenente-coronel Ricardo Duarte, comandante do 3º Batalhão de Bombeiro Militar, ao Portal 6.

“Nós pedimos apoio e estamos com [caminhões] auto-escadas de Brasília e de Goiânia justamente para acessar esses locais e para abreviar o combate ao incêndio. Nesse momento, todo apoio é importante para conter o incêndio e acabar com a fumaça, que tem incomodado os moradores”, acrescentou.

Apesar de ainda não ter uma previsão de quando o trabalho todo deve terminar, o comandante afirma que não existe mais nenhum risco de agravamento das chamas.