Uma moradora de Catalão, cidade goiana a 269 km de Anápolis, terá de indenizar o ex-marido em R$ 4 mil após ter feito uma publicação ofensiva nas redes sociais.

A decisão é do juiz Antônio Afonso Júnior, que também decidiu que a mulher terá se de retratar com uma nova postagem, esclarecendo que as acusações feitas anteriormente não eram verdadeiras.

Consta nos autos que o casal estava em um relacionamento desde novembro de 2011. No entanto, em março deste ano, decidiram se separar.

Após o divórcio, a mulher começou a perseguir o ex e a atual namorada dele, chegando até a invadir um quarto de motel em que estavam e danificando a porta do local e o carro do homem.

Depois do constrangimento, ainda publicou insultos contra o antigo companheiro na internet, acusando-o de agressões e de ter divulgado fotos íntimas dela.

Para o magistrado, é imprescindível que ela seja responsabilizada por ter ofendido a honra do ex-marido e causado sofrimento a ele.

“Não se pode admitir que o direito de manifestação exceda o razoável a ponto de macular os direitos da personalidade de outro, atingindo a chamada dignidade da pessoa”, explicou.

“O dano moral provocou sofrimento psicológico e grave abalo emocional ao ex-marido da mulher. Os efeitos geraram 127 curtidas e 97 comentários negativos”, acrescentou.

O valor da indenização deverá suprir o danos morais sofridos pelo homem, bem como os danos materiais deixados por ela no carro do ex-marido e na porta do motel.