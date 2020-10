Uma jovem, de 18 anos, recorreu às redes sociais para fazer uma denúncia de um caso absurdo que aconteceu na noite desta segunda-feira (26), durante uma simples entrega de comida em Goiânia.

É que, enquanto acertava os detalhes do local de entrega e a autorização de entrada no condomínio, a cliente subitamente cancelou o pedido e exigiu que outro motoboy fizesse o serviço.

O motivo para isso? A cor de pele do entregador.

O ato de racismo foi mostrado pela moça em prints da conversa com a mulher, via aplicativo, posteriormente publicados nas redes. Confira:

Além das graves ofensas, como “macaco”, ela explicitamente exigiu que alguém branco entregasse a mercadoria encomendada.

Depois das declarações, a jovem, que atua na gerência do estabelecimento junto com o irmão, se negou a enviar outra pessoa e de até mesmo entregar o pedido, sob a justificativa de ‘não tolerar o racismo’.

Toda a conversa foi registrada e publicada nas redes e conta, até o momento, com mais de 15 mil interações, entre curtidas, respostas e compartilhamentos.

como vocês sabem, eu gerencio a hamburgueria do meu irmão. ontem, no final da noite, tivemos um pedido no aldeia do vale e quando o entregador estava chegando lá, pedi para que ela liberasse a portaria para que ele pudesse entrar. tive essas palavras como resposta. + pic.twitter.com/UNwyk5l8xD — carol (@carolxctavia) October 27, 2020

Foram várias as pessoas que se dispuseram a ajudar e apoiar o entregador, e também a loja. Veja alguns exemplos:

qual é o nome da hamburgueria? são de gyn né? faço questão de comprar com vocês agora, sei que não apaga esse crime mas pelo menos vocês vão ter muito mais clientes inteligentes e educados e criminosos assim só serão lembrados na delegacia — Au na maior parte das vezes porém Natalia também (@naseverich) October 27, 2020

Minha solidariedade ao entregador. E, parabéns pela postura de expor esse crime terrível. Que a pessoa seja devidamente punida. Justiça e chega de encobrir esses racistas! — Dani Bond (@ervadanosa) October 27, 2020

Porém, o ambiente não foi só de suporte, mas também de cobrança. Foram incontáveis as respostas de usuários marcando o perfil do iFood, aplicativo responsável pelo pedido, cobrando um posicionamento.

E funcionou. A resposta veio no início da tarde de hoje (27) e, através dela, a empresa se solidarizou com a situação e se colocou à disposição para colaborar com a sequência das investigações.

O iFood reitera que repudia qualquer ato de discriminação racial e preza pelo respeito à diversidade em todas ações que realiza. — iFood (@iFood) October 27, 2020

A empresa está à disposição para colaborar com a investigação do caso. — iFood (@iFood) October 27, 2020

Continuação

Ainda na sequência de postagens do Twitter, a jovem explicou que não irá divulgar o nome da cliente por medo de represálias judiciais.

Entretanto, deixou claro que irá na delegacia registrar o caso e dar continuidade aos processos legais o mais rápido possível.

Ela também se encontrou com o entregador e gravou um vídeo, onde ele agradece todo o apoio que recebeu dos internautas depois do acontecido.