Passou de grave para gravíssimo o quadro clínico do homem que se envolveu em um acidente de trânsito, no Km 97 da BR-060, na altura do Jardim Arco Verde, bairro da região Sudeste de Anápolis, nesta segunda-feira (26).

A informação foi confirmada ao Portal 6 nesta terça (27), pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), onde ele está internado.

A vítima estava conduzindo um caminhão que tombou, fazendo com que fosse ejetado do veículo.

Quando a Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao local, o homem já estava caído na pista e inconsciente.

De imediato, foi possível constatar que ele havia sofrido uma fratura de crânio e, antes de ser levado ao hospital, precisou ser entubado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada, mas como o caminhão tombou no barranco da pista de acesso à BR, não foi necessário interromper o tráfego de veículos.