Um internauta enviou um vídeo ao Portal 6, na tarde desta quarta-feira (28), mostrando uma forte fumaça saindo da janela de um apartamento em um dos prédios do Jundiaí, bairro nobre da região Central de Anápolis.

As imagens chamaram atenção porque os efeitos do fogo podiam ser visualizados mesmo à uma grande distância, alimentando a possibilidade de ser algo grave.

Entretanto, em resposta ao contato da reportagem, o Corpo de Bombeiros disse não ter recebido nenhuma denúncia nem ter realizado nenhuma operação na região.

A hipótese mais provável é que, o que quer que tenha iniciado as chamas, foi contido pelos próprios moradores, provavelmente com ajuda dos recursos de prevenção à incêndio do edifício.