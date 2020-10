A morte de Rafaella Batista dos Santos, de 22 anos, alvo de cinco disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (27), no Jardim Goiano, bairro da região Oeste de Anápolis, está repercutindo fortemente nas redes sociais.

Em várias publicações, os elogios são unânimes entre amigos e familiares: a jovem era querida, alegre, gostava de arrancar sorrisos de todos ao redor e vai deixar muita saudade.

Os detalhes da execução, no entanto, ainda são uma incógnita. A reportagem do Portal 6 apurou que o delegado responsável receberá o caso ainda na tarde desta quarta-feira (28) para dar andamento com a investigação.

Ao longo da noite, policiais militares e civis chegaram a realizar um patrulhamento pela cidade, mas o autor do crime ainda não foi localizado.

Em tempo

Rafaella foi assassinada por volta das 19h40 e, segundo delegado Cleiton Lobo, que esteve na cena do crime, ela pilotava uma moto quando recebeu os dois primeiros tiros.

“Parece que tinha outra pessoa na garupa. Não se sabe se essa pessoa pode ter sido o algoz dela. Ela chegou a correr quase 100 metros, mesmo com dois disparos no pescoço, depois levou mais três disparos e infelizmente veio a óbito”, relatou, em entrevista ao jornalista Jonathan Cavalcante, da rádio São Francisco.

A morte foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Instituto Médico Legal (IML) também foi ao local para recolher o corpo.