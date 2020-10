Sem fins lucrativos, o Abrigo Monte Sinai já é conhecido em Anápolis por acolher idosos em situação de abandono e violência doméstica.

E apesar do acolhimento e carinho ofertado por quem atua no local, uma reforma teve de ser iniciada para dar qualidade de vida e ofertar mais conforto e lazer aos moradores.

A iniciativa também foi recomendada pelo Ministério Público, que doou parte do valor necessário para ajudar com os custos das obras.

De acordo com o delegado Manoel Vanderic, que é responsável pela Delegacia do Idoso e acompanha de perto a situação do abrigo, a instituição se mantém apenas com as aposentadorias e agora precisa de ajuda para concluir os trabalhos.

“O abrigo se mantém, em regra, com as aposentadorias dos idosos e está no limite. O Ministério Público destinou 1/3 do valor e o resto está vindo só de doações da população. Agora está em fase de acabamento e faltam muitos materiais para concluir”, explicou.

Uma lista desses materiais foi criada para aqueles que desejam ajudar. Para acessá-la, basta clicar aqui.

“Esse é um dos poucos abrigos que não tem convênio com a prefeitura, por uma questão burocrática. Então pode ser doado os materiais ou em dinheiro”, disse Vanderic.

Financeiramente, é possível ajudar por meio de transferência bancária na Caixa Econômica Federal. A agência é 2289, a conta 00004461-2 e a operação 003. Mais informações pelo telefone (62) 9 8140-4041.

Em tempo

Atualmente, pouco mais de 20 idosos vivem no Abrigo Monte Sinai. O número era próximo de 30, mas cinco morreram durante a pandemia da Covid-19.