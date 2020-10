Um vídeo gravado a mais de 18 mil quilômetros de distância viralizou por todo o mundo e já tomou conta da rede, até mesmo no Brasil.

Isso porque uma dupla de homens corajosos, da Indonésia, resolveram tirar uma cobra gigante do quintal de casa com as próprias mãos.

A serpente, que é da espécie jiboia, buscava descanso entre os vasos frescos de planta após uma grande refeição.

Foi nesse momento que os moradores decidiram agir e começaram a puxar o enorme réptil pela cauda.

Toda a ação foi registrada por uma câmera de vídeo amadora e pode ser assistida a seguir: