É celebrado, tradicionalmente, em 02 de novembro, o Dia de Finados – feriado em homenagem àqueles que não estão mais entre nós.

Neste ano em especial, a pandemia do novo coronavírus fez com que todo o processo de visitas e aglomerações, em todas as áreas, fosse revisado e restrito, a fim de evitar a contaminação.

Já na reta final de 2020, as normas sofreram diversas flexibilizações e liberações, entretanto, ainda existem regras que regulam a entrada e saída das pessoas em locais públicos.

Nos cemitérios municipais não é diferente. Tanto que a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) emitiu uma nota técnica com os devidos ordenamentos a serem seguidos.

Para aqueles que planejam visitar entes ou amigos próximos que faleceram, fique atento às principais normas de circulação nos ambientes a seguir:

O horário de funcionamento será estendido até o final da próxima segunda-feira (02), dia do feriado, e seguirá das 07h às 19h;

Todas as visitações terão uma quantidade máxima de pessoas e a permanência não poderá ultrapassar os 30 minutos;

A entrada e saída dos locais também serão monitorados, a fim de evitar aglomerações nas portas;

Nenhuma celebração religiosa terá permissão para acontecer e nenhuma atividade comercial ambulante poderá funcionar, a não ser que respeite o distanciamento de 100 metros de cada portão de acesso ou saída;

As demais recomendações são baseadas no decreto do dia 15 de outubro, que permitiu a realização de eventos na cidade. Uso obrigatório de máscara e distanciamento mínimo de dois metros são alguns exemplos.