Uma mega promoção de Dia das Bruxas, promovida pelo Burger King neste sábado (31), tem dado o que falar nas redes sociais.

São vários os registros mostrando a gigante mobilização que a ideia de trocar uma vassoura por um hambúrguer causou. Confira o tamanho de algumas das filas na porta dos restaurantes da marca neste Halloween.

e vamos de falência da burger king pic.twitter.com/NDL3EZLW1W — cretina (@cretinaofc) October 31, 2020

e do nada um skatista de vassoura no burger king kkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/MhdIwnN5mH — eli 🏳️‍🌈⃤ (@prettygizelly) October 31, 2020

Infelizmente, a proposta era só para alguns estabelecimentos pré-selecionados, e com drive-thru disponíveis, o que não é o caso de nenhuma unidade de Anápolis, que acabou ficando de fora da promoção.

Mas os internautas anapolinos não deixaram barato.

Eles também fizeram uso das redes para participar das brincadeiras e comentar como seria a realidade do município se também tivesse aderido ao evento.

Também não faltou usuários criticando a ausência do sistema na cidade e alfinetando as pessoas que se dispuseram a enfrentar as filas gigantescas em troca de sanduíches.

Veja algumas das melhores interações a seguir:

Animação q eu não tenho,imagina pra nois de Anápolis q é dentro do shopping o bk https://t.co/KjOear5Gj9 — r o d r i g u e s (@rodrigueescarai) October 31, 2020

Anápolis quando teve o açaí por 2 conto kkjjjjjjj pic.twitter.com/SC8caJbLBs — Drézin🍍 (@leandms) October 31, 2020

Prezados amigos, a campanha do burger king de halloween só vale para os que tem drive thru, em Anápolis os BK não tem , então para de iludir que vcs vão usar uma vassoura dia 31. — igor (@Igooh_ferraz) October 29, 2020

pena que não teve em anapolis KKKK https://t.co/eUcMbMWocU — Lucas🍀 (@LucasApparecid1) October 31, 2020