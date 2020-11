Novembro começou com mais uma vítima fatal de acidente de trânsito em Anápolis.

No final da noite deste domingo (1º), um VW Parati com três ocupantes capotou na BR-153, próximo ao novo Parque Agropecuário.

Quando o socorro chegou ao local, encontrou dois jovens do sexo masculino, ambos com 21 anos, com vida.

Porém, Matheus Guilherme de Oliveira Alves, de 19 anos, já não apresentava sinais vitais.

A vítima estava no banco dianteiro do veículo e foi ejetada durante o acidente.

Encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), os dois sobreviventes não correm risco de morte.