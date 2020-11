Responsável pela apuração da morte de Danilo Alves Ferreira, de 31 anos, o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) está focado em descobrir quem são os autores e quais as motivações para o crime.

O Portal 6 conversou com o delegado Cleiton Lobo, que esteve no local em que tudo aconteceu. Ele contou que a equipe já trabalha com a certeza de que o assassinato tem mais de um autor.

Há, no entanto, uma informação que deverá ser analisada com cuidado posteriormente. É que consta nos dados de Danilo que ele era agente prisional de policial penal.

Inicialmente, esse detalhe não deve ter grande relevância para a elucidação no caso. Porém, não deixa de ser contraditório.

Segundo o delegado, a vítima não só ostentava passagens pelos crimes de roubo e lesão corporal, como também era investigado pelo próprio GIH.

Em tempo

Até o momento, sabe-se apenas que havia um grupo de pessoas ao redor do corpo de Danilo quando a Polícia Militar chegou, por volta das 05h30 desta quarta-feira (04), no viaduto da Avenida Brasil com a Avenida Goiás.

Todos fugiram quando avistaram a viatura, mas os agentes conseguiram deter um homem, que foi encaminhado à Central de Flagrantes e afirmou não ter nenhuma participação na ação criminosa.

A Polícia Civil deverá contar com apoio de câmeras de segurança e testemunhas para esclarecer toda a dinâmica do crime.