Desde a noite de terça-feira (03), o clima tem sido de tensão e revolta entre os internautas de Anápolis que fazem uso do Twitter.

É que uma publicação está sendo amplamente compartilhada e acusa um jovem da cidade de assediar garotas menores de idade pela internet.

Com mais de 540 curtidas, 235 retweets e vários comentários, a denominada “a thread Exposed” apresenta vários prints de conversas inadequadas que seriam do rapaz com várias meninas diferentes.

Há, no post, adolescentes que afirmam já ter sido vítimas dele e que não denunciaram o caso antes porque ficaram desconfortáveis em tocar no assunto.

Alguns usuários defendem que o caso deve ser levado à Justiça, enquanto outros sustentam que os pais das garotas afetadas sejam avisados do problema para que tomem providências.

A reportagem do Portal 6 tentou contato com o jovem para se pronunciar sobre o caso, mas as redes sociais dele já não estão mais ativas.

o babaca q abusou virtualmente de menores ✨EXPOSED✨ a thread — rafaelzin🧊 (@rafaelvs177) November 4, 2020