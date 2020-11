Um jovem de 22 anos, morador do Jundiaí, bairro nobre da região Central de Anápolis, se envolveu em uma grande confusão, nesta quarta-feira (04), tentando economizar dinheiro.

É que ele acionou a Polícia Militar e contou ter sido abordado por dois homens armados em uma moto, que teriam roubado o carro que ele conduzia, nas proximidades do Jardim Arco Verde.

Quando os agentes chegaram, no entanto, receberam informações completamente diferentes do rapaz.

O jovem contou que, na verdade, alugou o carro e decidiu ir até Goiânia para pegar alguns pertences na casa da ex-namorada. No caminho, colidiu com uma lixeira, deixou o veículo no local e pediu um transporte por aplicativo para voltar para casa.

Ele afirmou ter acionado a viatura para evitar que tivesse que pagar uma eventual indenização à locadora de carros, devido aos danos provocados pela batida.

Os militares tiveram então de informar a todas as viaturas de serviço que o roubo do veículo era falso. Isso porque várias equipes tinham sido mobilizadas para intensificar o patrulhamento na região do suposto crime.

Foi necessário também fazer contato com policiais de Goiânia para se deslocarem até o local da colisão e confirmarem que o veículo permanecia no mesmo lugar.

Por causa da mentira, o jovem teve de assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por comunicação falsa de crime, de crime, mas em seguida foi liberado.