Duas novas pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em Anápolis.

As fatalidades foram comunicadas no boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) desta quinta-feira (05) e são referentes a dois idosos.

Segundo o documento, um deles tinha 68 anos, e faleceu há quase dois meses, no dia 06 de setembro. O outro, de 82 anos, faleceu hoje (05).

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a pasta para saber o motivo da demora na notificação do primeiro paciente.

A Semusa informou que o homem estava recebendo tratamento em Goiânia e, após o óbito e o respectivo diagnóstico, a instituição da capital demorou a repassar a documentação oficial de volta à Anápolis.

Ao todo, 364 moradores da cidade já perderam as vidas para a doença.

Novos casos

O informe também confirmou mais 60 novos pacientes nas últimas 24h, totalizando 15.204 nos registros oficiais.

Destes, 14.511 receberam alta, recuperados da doença. Os demais ainda cumprem isolamento ou se encontram internados nas unidades de saúde especializadas.